LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет

LEGO изменила привычное ограничение по возрасту с «4–99» на «4–100+». Это сделали в честь 100-летнего юбилея одного из самых известных натуралистов мира и родоначальника документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо. «Для тех, кто никогда не перестает играть, нет возрастного предела», — говорится в посте в соцсетях.
LEGO регулярно выпускает новые комплекты. Недавно компания анонсировала восемь новых конструкторов по «Гарри Поттеру». В продаже появятся комплекты «Кабинет Дамблдора», «Герб факультетов Хогвартса», «Добби: Свободный эльф», «Лютный переулок», «Запретный лес: Экспекто Патронум», «Восточное крыло Хогвартса», «Уроки травологии» и «Дракон Хагрида: Норберт». Они поступят в продажу 1 июня и 1 августа.