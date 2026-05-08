Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу
В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой
Фанаты «Реала» запустили петицию против Мбаппе. Ее подписали более 46 млн человек
В России закрасили черным страницы комикса
В Москве ограничили скорость движения курьеров
Реквизит со съемок «Гарри Поттера» оснастили чипами во избежание краж
Beat Film Festival откроется документальным дебютом Софии Копполы о Марке Джейкобсе
Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу 2026 года
Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
Про Артура Пирожкова снимут байопик
ИИ-компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей
Брендан Фрейзер «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для «Мумии-4»
Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»
Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать
Билеты на Пикник Афиши начали продавать за 1 рубль для участников «СберСпасибо»
Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура
Бонни Тайлер ввели в искусственную кому
Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой
Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»
LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»
Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе
Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»

LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO изменила привычное ограничение по возрасту с «4–99» на «4–100+». Это сделали в честь 100-летнего юбилея одного из самых известных натуралистов мира и родоначальника документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо. «Для тех, кто никогда не перестает играть, нет возрастного предела», — говорится в посте в соцсетях.

LEGO регулярно выпускает новые комплекты. Недавно компания анонсировала восемь новых конструкторов по «Гарри Поттеру». В продаже появятся комплекты «Кабинет Дамблдора», «Герб факультетов Хогвартса», «Добби: Свободный эльф», «Лютный переулок», «Запретный лес: Экспекто Патронум», «Восточное крыло Хогвартса», «Уроки травологии» и «Дракон Хагрида: Норберт». Они поступят в продажу 1 июня и 1 августа.

Расскажите друзьям