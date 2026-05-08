В России закрасили черным страницы комикса

Издательство «Комильфо» закрасило черным две страницы французского комикса «Килл Псиная голова». На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».
В издательстве отметили, что им пришлось замазать страницы для соблюдения российского законодательства. В чем именно заключалось нарушение, в редакции не уточнили.
Представители «Комильфо» утверждают, что на зацензуренных страницах «не происходит ничего действительно важного для сюжета».
«Как известно, вся магия комикса обычно творится в гаттере — пространстве между кадрами. Поэтому теперь даже сложно представить, какое буйство воображения может спровоцировать наше решение по цензурированию этих страниц», ― говорится в сообщении.
Фрагменты книг в России начали закрашивать черным с 2024 года. В частности, такой цензуре подверглись новая биография Пьера Паоло Пазолини и книга философа Скай Клири «Жажда подлинности: Как идеи Симоны де Бовуар помогают стать собой». Обе книги вышли в издательстве «АСТ», а цензура в обоих случаях объяснялась принятым в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ*.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.