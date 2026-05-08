В Москве ограничили скорость движения курьеров

Фото: Mmmazitov/Unsplash

В Москве приняли новый регламент в отношении работы курьеров. Благодаря обязательному внедрению IoT-модулей, максимальная скорость СИМ, велосипедов и мопедов теперь должна составлять 25 километров в час, пишет столичный Дептранс.

Заммэра по транспорту Максим Ликсутов сообщил, что перед выходом на смену курьеры должны подтвердить свои документы и пройти фотоконтроль. Он добавил, что соблюдение скоростного режима сделает невозможным его игнорирование в «медленных зонах».

База данных при этом будет обновляться в режиме реального времени. Это позволит оперативно применять санкции — от штрафов до блокировки.

«Ежедневно в Москве доставляют более 700 тыс. заказов. Курьеры обязаны соблюдать понятные правила. Например, автоматизация контроля скорости СИМ, велосипеда и мопеда, а также верификация личности доставщика повышают безопасность», — заявил Ликсутов.

Весной аналитики выяснили, что зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием. Кроме того, службы доставки — единственная сфера из топ-10 сфер с наибольшим числом вакансий, сумевшая нарастить спрос на персонал по сравнению с прошлым годом.

