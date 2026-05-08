Beat Film Festival откроется документальным дебютом Софии Копполы о Марке Джейкобсе

Фильмом открытия Beat Film Festival 2026 станет «Марк глазами Софии» — документальный дебют Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинофестиваля.
Российская премьера картины пройдет 4 июня в киноцентре «Октябрь». Билеты ― на «Афише».
«Марк глазами Софии» — портрет Джейкобса, снятый его давней подругой и музой. В картине показана работа дизайнера над коллекцией прет-а-порте весна–лето 2024. Коппола не стала делать классическую биографию: фильм собран как коллаж из архивов, закулисных съемок, разговоров о моде, кино и дружбе.
«Марк глазами Софии» сняла студия A24. Ранее ленту показали на 82-м Венецианском кинофестивале.
София Коппола известна как режиссер фильмов «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Элитное общество» и «Присцилла». Марк Джейкобс — один из самых влиятельных американских дизайнеров: он основал собственный бренд Marc Jacobs, а в 1997–2014 годах был креативным директором Louis Vuitton.
Beat Film Festival проходит в Москве с 2010 года и специализируется на документальном кино о современной культуре — музыке, моде, искусстве, медиа, спорте и технологиях.