Болельщики мадридского «Реала» выступили против Килиана Мбаппе и потребовали его ухода из клуба. В начале недели в сети появилась петиция «Mbappé Out», которая неожиданно стала вирусной.

«Мадридцы, дайте услышать свой голос. Если вы считаете, что перемены необходимы, не оставайтесь в стороне: подпишите эту петицию и отстаивайте то, что, по вашему мнению, лучше всего для будущего клуба», — говорится в описании.

На момент написания заметки число подписей превысило 46 млн — это самая масштабная петиция, связанная с защитой прав человека. При этом, как сообщает Le Parisien, эксперты по кибербезопасности допускают, что часть голосов могла быть накручена ботами или ИИ-инструментами.

СМИ подчеркивают, что реакция на петицию отражает напряженную ситуацию вокруг «Реала». После вылета из Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Испании, а также вероятной потери чемпионского титула недовольство болельщиков резко выросло. Испанские СМИ также пишут о конфликтах внутри команды и тренерского штаба, которые начались с приходом Мбаппе.

