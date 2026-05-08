Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать

49-летняя жительница Саратова взяла в заложники кота своей подруги, чтобы шантажировать ее на деньги. Об этом говорится в телеграм-канале регионального МВД.
2 марта женщина, находясь у приятельницы дома в поселке Расково, обманом похитила рыжего кота по кличке Барон. Владелица питомца обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье о мошенничестве.
Похитительницу кота доставили в отдел. Она пояснила правоохранителям, что попросила кота на две недели поиграть детям, но не вернула его в указанный срок. После ссоры подозреваемая сказала, что отдаст животное, если хозяйка заплатит ей 30 тыс. рублей за ранее оказанную помощь в ремонте дома.
Саратовчанке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 300 тыс. рублей по части 2 статьи 159 УК. Кота Барона вернули законной владелице.
Пару месяцев назад хеппи-эндом закончилась и история с другим рыжим котом — Барсиком, которого бросили в московском аэропорту. Ему нашли новую семью.