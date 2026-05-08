Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр

The Strong National Museum of Play объявил новые игры, которые в 2026 году пополнили Всемирный зал славы видеоигр.
В список вошли четыре культовых проекта: Angry Birds, Silent Hill, FIFA International Soccer и Dragon Quest. В шорт-лист 2026 года также попали Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape, Elder Scrolls 5: Skyrim и Tokimeki Memorial.
Новые лауреаты теперь выставлены в музее вместе с культовыми играми прошлых лет, среди которых Minecraft, Tetris, World of Warcraft, Grand Theft Auto III, The Last of Us, Defender, Quake, «Тамогочи», Myst, Resident Evil и SimCity.
Зал славы видеоигр существует с 2015 года и ежегодно отмечает проекты, которые оказали огромное влияние на игровую индустрию, поп-культуру и целые поколения игроков. При выборе учитываются популярность игры, ее узнаваемость, долговечность и влияние на развитие индустрии.