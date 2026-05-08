Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон

Песня «Go» группы The Chemical Brothers резко набрала популярность после выхода триллера «Вершина» с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном. По данным Billboard, количество прослушиваний трека в США выросло на 429%.
Трек 2015 года, вошедший в альбом «Born in the Echoes», звучит в одной из главных сцен фильма. По сюжету героиня Терон пытается скрыться от персонажа Эджертона, который дает ей фору, и охота начнется сразу после окончания песни.
Изначально трек не планировали использовать в фильме. Режиссер Бальтасар Кормакур рассказал, что в сценарии была обычная реплика про «10 минут форы», но позже команда решила заменить таймер на трек. По словам постановщика, именно Эджертон предложил использовать «Go» и эта идея сразу показалась идеальной.
После премьеры фильма количество стримов песни выросло с 92 до 487 тыс. за неделю. Сама «Вершина» также стала самым просматриваемым фильмом на Netflix сразу после релиза.