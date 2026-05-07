Шарлиз Терон снимется в еще одном фильма Бальтасара Кормакура

Фото: Christian Dior/YouTube

Актриса Шарлиз Терон, недавно появившаяся в фильме «Apex» Бальтасара Кормакура, снимется в еще одном проекте режиссера. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кормакур поставит картину под названием «Шесть чистых убийств». Ее выпустит студия Universal Pictures. Лента описывается как остросюжетный боевик, в числе ее продюсеров — сам Кормакур, эй Джей Дикс и Бен Коно.

Сценарий создал Стэн Пэриш по мотивам своего еще не опубликованного романа. Он станет исполнительным продюсером экранизации. Терон также поучаствует в продюсировании фильма через свою комания Secret Menu.

Детали сюжета держатся в секрете. Работа над «Шестью чистыми убийствами» началась в 2025 году, сразу после завершения съемок «Apex» — приключенческого триллера о выживании, который вышел на Netflix в апреле.

Премьера «Шести чистых убийств» ожидается в 2027 году. Проект уже называют одним из самых ожидаемых экшен‑триллеров следующего сезона.

