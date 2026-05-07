Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»

Обладательница «Оскара» Джесси Бакли и номинант на награду Пол Мескал, снявшиеся вместе в драме «Хамнет», сыграют вместе снова — в фильме «Hold On To Your Angels» («Держись за своих ангелов»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссером и сценаристом картины выступит номинант на «Оскар» Бен Зайтлин («Звери дикого Юга»). Производство возьмут на себя Plan B («Лунный свет») и Алекс Коко («Анора») из Rapt Film.
Международными продажами займется компания The Veter, а правами на распространение в США — CAA Media Finance. Проект представят на Каннском кинорынке. Съемки стартуют в феврале 2027 года.
Действие будущего фильма развернется на краю Южной Луизианы. Сюжет расскажет о преступнике, обреченном на ад, и «пастушке потерянных душ». Они влюбляются друг в друга, пока земля, на которой они живут, обрушается, превращаясь в болото.
«"Держись за своих ангелов» — самая невозможная история любви, которую я когда‑либо видел: роман о преступниках на закате Америки, действие которого разворачивается на осыпающемся краю Южной Луизианы», — рассказал Зайтлин.
Кинематографист признался, что мечтал снять ленту почти 15 лет. Он назвал ее «любовным письмом исчезающему образу жизни — и призывом к сочувствию на расколотой планете».
Представители Plan B добавили, что Зайтлин совмещает интенсивный реализм в своих работах, мифы и магию, а также масштаб великих любовных историй. По словам Коко, режиссер «с редким даром показывать глубокую красоту и человечность в тех частях Америки, которые редко попадают на большой экран».
Фильм «Звери дикого Юга» вышел в 2012 году и стал полнометражным дебютом для Зайтлина. Картина была номинирована на «Оскар» в четырех номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль и лучший адаптированный сценарий. После этого успеха режиссер выпустил только одну ленту в 2020 году — фэнтези «Венди и Питер: Остров застывшего времени».