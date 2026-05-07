Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой

Фото: Paramount

Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум снимется вместе с Приянкой Чопрой в триллере о выживании «Reset» («Сброс»). Об этом сообщил Deadline.

Съемки фильма стартуют в августе. Их возглавит режиссер Мэтт Смаклер, известный по ленте «Полевой цветок». Сценарий проекта написал Джордан Роулинс.

Он рассказал историю о женщине, которая приходит в себя посреди дикой природы, вдали от цивилизации. Она не помнит, как оказалась в этом месте. Чтобы выжить, ей приходится довериться обаятельному незнакомцу, который, возможно, не тот, за кого себя выдает.

«Я искал пару, в которой влечение и недоверие могли бы легко сосуществовать. Приянка и Орландо обладают удивительной способностью заставить зрителя поверить и в то, и в другое одновременно. Их химия неоспорима», — прокомментировал Смаклер.

Продюсерами картины выступят Блум, Чопра, Джон и Эрих Хоебер из Fratricidal Films, Майкл Лазарович из Chemically Altered, Мэттью Родс из Rhodes Entertainment. Исполнительным продюсером назначена Надин де Баррос.

