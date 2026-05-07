Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»

Американская актриса Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь», «Дивергент») исполнит главную роль в эротическом триллере «Помощник матери». Об этом сообщил Deadline.
Картина станет режиссерским дебютом Бриджет Молони, которая также написала сценарий. Проект финансирует студия MRC, поддерживающая начинающих кинематографистов. Ранее она работала с Хлоей Домонт («Честная игра»), Джейком Джонсоном («Самодостаточность») и Кордом Джефферсоном («Американское чтиво»).
Фильм расскажет о женщине, которая пытается совмещать работу, воспитание детей и семейную жизнь. В какой‑то момент она нанимает привлекательного молодого человека в качестве помощника по дому — и это запускает цепь неоднозначных событий.
Продюсерами картины выступят Аарон Райдер и Эндрю Светт, сопродюсером — Рэйчел Рубин из Ryder Picture Company. Вместе с Вудли в фильме снимутся Майло Каллаган («Благодетель») и Люк Кирби («Удивительная миссис Мейзел»).