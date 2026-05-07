Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе

Оскар Айзек, известный по ролям в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо и втором сезоне сериала «Грызня», продолжит сотрудничество с Netflix. Он намерен сняться в новом сериале стриминга, сообщил Deadline.
Айзек ведет переговоры о работе в шоу, у которого пока нет названия. Реализуют проект Брайан Коппелман и Дэвид Левиен. Режиссером первых двух эпизодов выступит Джей Си Чандор. Съемки начнутся летом.
В сериале будет восемь эпизодов. Действие в них развернется в современном Лас-Вегасе. В центре истории окажется игорный бизнес — заманчивый, но опасный мир высоких рисков и жесткой конкуренции.
Главным героем шоу станет Роберт Редман — президент самого популярного отеля‑казино в городе. Ему предстоит пойти на рискованные шаги, чтобы укрепить свое положение и расширить влияние в городе.
Айзек выступит исполнительным продюсером сериала. Среди других продюсеров будут Коппелман и Левиен, а также Пол Шифф, Мартин Скорсезе, Джули Йорн, Рик Йорн, Бет Шектер и Керри Орент.
Ранее стало известно, что Оскар Айзек не появится в фильме «Плоть богов» Паноса Косматоса с Кристен Стюарт. Актера заменит в касте картины бразильский артист Вагнер Мора, известный по ленте «Секретный агент».