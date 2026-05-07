Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе

Оскар Айзек, известный по ролям в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо и втором сезоне сериала «Грызня», продолжит сотрудничество с Netflix. Он намерен сняться в новом сериале стриминга, сообщил Deadline.



Айзек ведет переговоры о работе в шоу, у которого пока нет названия. Реализуют проект Брайан Коппелман и Дэвид Левиен. Режиссером первых двух эпизодов выступит Джей Си Чандор. Съемки начнутся летом.