Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре
Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
В Москве обновят четыре набережные
Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм
Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Временные блокировки мобильного интернета 5 мая в Москве завершили
Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка»
Студия Neon выпустит фильм об истории канала MTV

Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: The Kelly Clarkson Show/YouTube

Итальянская актриса Изабелла Росселлини снимется в новой картине режиссера Аличе Рорвахер «Три инцестуозные сестры». Об этом сообщила Variety.

Звезда «Синего бархата» и «Конклава» присоединится к ранее утвержденным артистам: Дакоте Джонсон («Материалистка»), Сирше Ронан («Блиц»), Джесси Бакли («Хэмнет») и Джошу О’Коннору («Корона»).

Лента станет первым англоязычным проектом для итальянки Рорвахер, известной по лентам «Чудеса», «Счастливый Лазарь» и «Химера». Она снимет свой новый фильм по мотивам одноименной книги Одри Ниффенеггер.

Сценарий проекта Рорвахер написала вместе с Оттессой Мошфег. Финансирует проект компания Indian Paintbrush, она же занимается производством. Съемки картины стартовали на сотрове Стромболи у побережья Сицилии. Они также пройдут в Риме.

Сюжет фильма расскажет о трех сестрах, живущих в изоляции. Отношения героинь меняются, когда в их жизни появляется смотритель маяка. Мужчина по имени Париж вступает в отношения с одной из женщин.

Джонсон и Ро Доннелли выступят продюсерами проекта от TeaTime Pictures, а Стивен Рейлз — от Indian Paintbrush. Рорвахер также будет продюсером. Премьера «Трех инцестуозных сестер» ожидается в 2027 году. 
 

Расскажите друзьям