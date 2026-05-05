Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»

Итальянская актриса Изабелла Росселлини снимется в новой картине режиссера Аличе Рорвахер «Три инцестуозные сестры». Об этом сообщила Variety.
Звезда «Синего бархата» и «Конклава» присоединится к ранее утвержденным артистам: Дакоте Джонсон («Материалистка»), Сирше Ронан («Блиц»), Джесси Бакли («Хэмнет») и Джошу О’Коннору («Корона»).
Лента станет первым англоязычным проектом для итальянки Рорвахер, известной по лентам «Чудеса», «Счастливый Лазарь» и «Химера». Она снимет свой новый фильм по мотивам одноименной книги Одри Ниффенеггер.
Сценарий проекта Рорвахер написала вместе с Оттессой Мошфег. Финансирует проект компания Indian Paintbrush, она же занимается производством. Съемки картины стартовали на сотрове Стромболи у побережья Сицилии. Они также пройдут в Риме.
Сюжет фильма расскажет о трех сестрах, живущих в изоляции. Отношения героинь меняются, когда в их жизни появляется смотритель маяка. Мужчина по имени Париж вступает в отношения с одной из женщин.
Джонсон и Ро Доннелли выступят продюсерами проекта от TeaTime Pictures, а Стивен Рейлз — от Indian Paintbrush. Рорвахер также будет продюсером. Премьера «Трех инцестуозных сестер» ожидается в 2027 году.