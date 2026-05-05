HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»

Недавно стало известно, что каскадер Дэвид Холмс, известный как дублер Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере, готовит театральную постановку о собственной жизни и несчастном случае, который привел к параличу. Речь идет о спектакле под названием «Мальчик, который выжил» (отсылка к первой главе книги «Гарри Поттер и философский камень»). Премьера запланирована на 2027 год в лондонском театре Kiln Theatre.