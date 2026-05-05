Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»

Американский актер Патрик Шварценеггер («Полночное солнце», «Белый лотос») сыграет братьев-близнецов в фильме «Букмекер и вышибала» («The Bookie & The Bruiser»). Об этом сообщил Deadline.
Действие картины развернется в Нью-Йорке 1959 года. В центре истории будут два ветерана Второй мировой войны, которые не могут найти себя в мирной жизни. Они объединяются, чтобы организовать нелегальный игорный бизнес.
Одного героя, задумчивого еврейского парня Ривнера, сыграет Тео Джеймс. В роли его партнера, сурового американца итальянского происхождения Босколо, предстанет Винс Вон.
По сюжету Ривнер становится букмекером, а Босколо — вышибалой в новом заведении. Бизнес мужчин оказывается прибыльным, но опасным. Вскоре парочка оказывается втянута в жестокую борьбу за власть между мафией и ирландской бандой.
Шварценеггеру достанутся два совершенно разных персонажа: отчаявшийся игрок Оги, погрязший в долгах, и респектабельный семьянин Бернард. Жизнь последнего рушится из-за обмана брата и следующего за ним преследования со стороны опасных людей.
Режиссером и сценаристом ленты выступит С.Крейг Залер («Костяной томагавк», «Драка в блоке 99»). Продюсерами будут оскароносный Энтони Катагас («12 лет рабства»), Дейв Каплан («Собиратель душ»), Дэн Бекерман и Винс Вон.