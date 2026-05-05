Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США

Фото: Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video решил завершить сериал «Пацаны» показом последней серии в кинотеатрах в формате 4DX.

Показ состоится 19 мая. Зрители смогут увидеть развязку истории с эффектами полного погружения — от вибрации кресел до дополнительных сенсорных воздействий.

Премьера последней серии на Prime Video состоится 20 мая. В финальном сезоне Хоумлендер заявляет о своем «великом предназначении». Чтобы обрести бессмертие с помощью оригинальной версии сыворотки V1, он размораживает своего отца Солдатика.

Тем временем команда «Пацаны» разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные как политики и почитаемые как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

В главных ролях — Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.

