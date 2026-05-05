Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году

Лидером по объему бронирований в Азии с начала года стал Таиланд. Спрос на это направление вырос на 21% в годовом выражении. Средний чек трат там увеличился на 6% и достиг 236 500 рублей.



Второе место по востребованности среди азиатских направлений занял Вьетнам. Спрос на него вырос на 777% после запуска прямых рейсов и расширения авиарейсов. Средние траты на поездку в эту страну сократились на 4% до 243 300 рублей. На третьем месте — Китай с ростом спроса 118% и средним чеком 230 800 рублей.



С другой сторон, снизился спрос на Шри-Ланку (–46%) и Индию (–37%). Траты для путешествия в Индию, однако, увеличились на 13% и составили 167 800 рублей. В целом средний чек по всем азиатским направлениям уменьшился с 334 тыс. рублей до 295 тыс. рублей за тур на двоих. Это могло произойти из-за переориентации спроса на более бюджетные варианты и расширения полетной программы, рассказали эксперты.