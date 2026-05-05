The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов

Поп-группа The Pussycat Dolls отменила почти все концерты в Северной Америке, оставив лишь одно выступление.
После громкого объявления о возвращении в составе трио — Николь Шерзингер, Эшли Робертс и Кимберли Уайатт — группа планировала масштабное турне из 53 концертов. Но на этапе подготовки стало ясно, что спрос на концерты в США и Канаде оказался значительно ниже ожиданий.
В итоге артистки приняли решение отказаться от североамериканского этапа тура, за исключением выступления на Outloud Festival. При этом европейская часть тура остается в силе и демонстрирует более высокий интерес. Так, билеты на некоторые концерты уже распроданы.
Проблемы с туром сопровождаются и внутренними конфликтами. Бывшие участницы, включая Джессику Сатту, заявили, что не были приглашены к воссоединению и узнали о нем из новостей.