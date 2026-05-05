Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне

Режиссер Стивен Содерберг рассказал, что использовал искусственный интеллект в своем новом документальном фильме «Джон Леннон: Последнее интервью», созданном при поддержке Meta*.
Фильм основан на последнем интервью Джона Леннона. Оно было записано во время выхода альбома «Double Fantasy», созданного вместе с Йоко Оно. Поскольку запись существует только в аудиоформате, создатели столкнулись с задачей визуализации материала.
Основу фильма составляют архивные кадры, но около 10% экранного времени занимают сцены, созданные с помощью ИИ. Они используются для передачи абстрактных идей и философских размышлений героев.
Содерберг подчеркивает, что технология применяется не для подмены реальности, а как художественный инструмент, аналогичный визуальным эффектам. По его словам, зрителю будет очевидно, где используется ИИ.
