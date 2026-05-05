Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня

Фото: Zabriskie Films

Картина «Изгой», главную роль в котором исполнил Марио Касас («Три метра над уровнем неба») выйдет в российский прокат. Премьера состоится 18 июня.

По словам создателей, «Изгой» — пронзительная драма об иммиграции и вдохновляющая одиссея о поисках дороги домой, где дом — это глубокое ощущение самости и победы истинного над ложным. Касас играет Серхио, который отправляется в Нидерланды со своей семьей и друзьями на футбольный матч любимой команды. Прямо перед вылетом домой он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, дома, работы и знания языка, Серхио отчаянно старается найти себя в чужеродной среде. Это цена, которую он платит в обмен на правду о самом себе.

Впервые фильм показали 20 апреля 2026 года во время внеконкурсной программы 48-го Московского международного кинофестиваля. Режиссером ленты выступил Джерард Омс.

«Изгой» получил приз критиков, а Марио — награду в категории «Лучший актер» на кинофестивале в Малаге. Картина стала одним из главных открытий года на родине, а также завоевала приз как лучший дебютный иберо-американский художественный фильм на фестивале в Гвадалахаре. «Этот фильм о настойчивых сомнениях, и это прекрасно, потому что из сомнений рождаются хрупкость, нежность, любовь и все то, что мы порой так боимся показать», — отметил Джерард Омс.

