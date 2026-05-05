Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня

По словам создателей, «Изгой» — пронзительная драма об иммиграции и вдохновляющая одиссея о поисках дороги домой, где дом — это глубокое ощущение самости и победы истинного над ложным. Касас играет Серхио, который отправляется в Нидерланды со своей семьей и друзьями на футбольный матч любимой команды. Прямо перед вылетом домой он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, дома, работы и знания языка, Серхио отчаянно старается найти себя в чужеродной среде. Это цена, которую он платит в обмен на правду о самом себе.