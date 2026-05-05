A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер фильма «Тони». Его релиз состоится в августе.
Действие байопика разворачивается в 1976 году, задолго до того, как Энтони Бурден стал знаменитым шефом и телеведущим.
В центре истории — период его жизни в Провинстауне, где будущий кулинар переживает события, повлиявшие на его дальнейшую судьбу.
Главную роль в картине исполнил Доминик Сесса («Оставленные»). Еще в ленте снялся Антонио Бандерас, он сыграл ресторатора, который становится наставником молодого героя. Режиссером фильма стал Мэтт Джонсон. Сценарий написали Тодд Бартелс и Лу Хау.