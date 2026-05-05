В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»

В этом году в Петербурге 9 мая впервые состоится акция «Бессмертный флот». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилла Смирнова. «Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике», — сказал он.
Участниками парада станут парусные и моторные маломерные суда, на которые будут нанесены названия и изображения погибших кораблей. На бортах будут находиться участники специальной военной операции, представители духовенства, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Акция пройдет в акватории Малой Невки, за ней можно будет наблюдать с территории Крестовского острова (вдоль Северной дороги).
В этом году в городе на Неве также состоится и акция «Бессмертный полк», которая пройдет в обычном формате. Колонна начнет шествие в 12.30 и пройдет по Невскому проспекту. Вечером в Петербурге ожидается салют.
Информации о дате проведения акции «Бессмертный полк» в Москве в 2026 году пока нет, но, вероятнее всего, она пройдет в онлайн-формате. На Красной площади состоится Парад Победы, и впервые за 19 лет в нем не будет участвовать военная техника.