Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях

Мультиплеерная игра Last Flag, созданная при участии фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, столкнулась с проблемами после релиза и теперь не выйдет на консолях.
Игра, разработанная студией Night Street Games, вышла на ПК через Steam и Epic Games, но не смогла привлечь большую аудиторию. Даже при активной поддержке в соцсетях Imagine Dragons онлайн проекта остался крайне низким — сотни игроков на пике и десятки в обычное время.
Разработчики признали, что игра не достигла необходимого уровня популярности, чтобы оправдать дальнейшие вложения. В результате было принято решение отказаться от консольной версии и сократить планы по развитию.
При этом студия не намерена полностью закрывать проект. Команда, наоборот, хочет передать инициативу сообществу игроков и сосредоточиться на поддержке пользовательских режимов, постоянных лобби и повышении реиграбельности.