Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В Москве обновят четыре набережные
Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм
Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Временные блокировки мобильного интернета 5 мая в Москве завершили
Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка»
Студия Neon выпустит фильм об истории канала MTV
Спин-офф «Собирателя душ» выйдет 14 января 2028 года
Мэтт Деймон возвращается с Троянской войны в трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию
Умерла певица Галина Ненашева
Стример Парадеевич открыл смэш-бургерную в Москве
Фигуристка Алиса Лю стала амбассадором модного дома Louis Vuitton
Сериал «Ночной агент» закончится на четвертом сезоне
Деми Мур и Хлоя Чжао войдут в жюри Каннского кинофестиваля
В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением
Адам Скотт участвовал в кастинге «Восставшего из ада-6», хотя его персонаж умер ранее во франшизе
Радиостанция «Серебряный дождь» превратится в лайфстайл-медиа
В Англии «нашли» портрет Анны Болейн с помощью ИИ. Искусствоведы назвали открытие чепухой
Большинство россиян хочет возвращения западных компаний
Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат
Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса
В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване

В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dom Fou/Unsplash

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается предоставить Минобрнауки право ограничивать поступление на обучение в магистратуре. Об этом сообщает «Коммерсант».

Соответствующие поправки хотят внести в закон «Об образовании». Инициатива поступила от межфракционной группы депутатов, включая Сергея Кабышева («Справедливая Россия») и Александра Мажугу («Единая Россия»). 

Согласно их предложению, поступление в магистратуру планируют разрешить только тем, кто окончил обучение по соответствующим направлениям на бакалавриате или работал по такому же профилю. Для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования», считают депутаты.

Авторы инициативы считают, что сейчас на магистратуру часто поступают выпускники нерелевантных специальностей. Например, в прошлом году на «химические технологии» были зачислены около 20% студентов, получивших предыдущее образование по другому профилю. В юриспруденции доля таких абитуриентов достигла 24%.

Недавно УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России. В нем обучаются 48 500 человек. На втором месте — Высшая школа экономики (47 000). На третьем МГУ, в котором учатся более 45 000 человек.

Расскажите друзьям