В Москве обновят четыре набережные

В Москве благоустроят четыре набережные. Работы проведут на Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей и Ростовской набережных, говорится на сайте Mos.ru.
Там заменят покрытия проезжей части и тротуаров и установят 14 остановок городского транспорта. Наземные переходы оборудуют 55 фонарями, что сделает пешеходную зебру заметнее для водителей ночью.
Кроме того, на набережных планируют застелить больше 50 тыс. «квадратов» газона. Общая протяженность обновленных набережных составит более 5 километров, что позволит создать единый маршрут для автомобилистов и пешеходов.
Недавно стало известно, что новая набережная появится напротив делового центра «Москва-Сити». Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П.Н.Фоменко». Длина составит 2,5 километра.