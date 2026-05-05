Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм

Картина посвящена памяти создателя «Шрека» Уильяма Стейга, который умер 3 октября 2003 года, за семь месяцев до его выхода. По сюжету Шрек и Фиона возвращаются после медового месяца и получают приглашение от родителей принцессы в «Далекое-Предалекое королевство». Король и королева шокированы, что их дочь и зять — огромные огры. Фея-крестная и принц Чарминг пытаются разрушить брак, чтобы Фиона вышла за принца, но Шрек с друзьями срывает их планы.