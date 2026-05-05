Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм

Актриса и певица Сабрина Карпентер, известная по сериалу «Истории Райли», рассказала о фильме, который нравится ей больше всех. Им оказалась анимационная лента «Шрек-2», которая вышла в 2004 году.
Картина посвящена памяти создателя «Шрека» Уильяма Стейга, который умер 3 октября 2003 года, за семь месяцев до его выхода. По сюжету Шрек и Фиона возвращаются после медового месяца и получают приглашение от родителей принцессы в «Далекое-Предалекое королевство». Король и королева шокированы, что их дочь и зять — огромные огры. Фея-крестная и принц Чарминг пытаются разрушить брак, чтобы Фиона вышла за принца, но Шрек с друзьями срывает их планы.
Принца Чарминга в России часто сравнивали с певцом Николаем Басковым. В сентябре на официальной странице в социальной сети TikTok артист опубликовал видео с подписью: «Да, это я 😜 Узнали?))) 🤪».
Ранее стало известно, что у серии «Шрек» выйдет спин-офф про Осла. «Это будет как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.