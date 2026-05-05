Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о конфликте в бане. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
В феврале артиста признали виновным по части 2 статьи 330 УК (самоуправство) и назначили ему испытательный срок сроком в 1 год. Сегодня Московский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу рэпера.
Адвокаты Гуфа просили прекратить уголовное преследование музыканта в связи с примирением сторон. Потерпевший заявил, что не имеет никаких претензий к Гуфу и его приятелю, так как они оба публично извинились перед ним и выплатили денежную компенсацию.
«Приговор Наро-Фоминского городского суда отменить. Уголовное дело прекратить», — огласила решение судья.
Дело завели после драки Гуфа с другим мужчиной, которая произошла 23 октября 2024 года в бане в Подмосковье. Музыкант и Саруханян поссорились с мужчиной Михаилом М и похитили у него телефон. Кроме того, Саруханян скручивал потерпевшего, а рэпер угрожал ему и несколько раз нанес мужчине удары по лицу. Обоим предъявили обвинение в грабеже с применением насилия, но позже статью переквалифицировали на «Самоуправство».
25 октября 2024 года суд избрал Гуфу и Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий. На рэпера надели электронный браслет и наложили лишь два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 6 декабря 2024-го с музыканта сняли электронный браслет и отпустили под подписку о невыезде.