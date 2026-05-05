Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение

Фото: Columbia Pictures

Судебный конфликт между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони завершился. Стороны подписали мировое соглашение, избежав судебного разбирательства на федеральном уровне — оно должно было начаться через две недели, пишет Variety.

«Конечный продукт — фильм „Все закончится на нас“ — является предметом гордости для всех, кто работал над ним. Мы стремимся повысить осведомленность о проблеме домашнего насилия и оказать помощь пострадавшим. Мы признаем, что в процессе работы возникали трудности, и понимаем, что опасения, озвученные госпожой Лайвли, заслуживают внимания. Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что на рабочем месте не должно быть неподобающего поведения и непродуктивной атмосферы. Мы искренне надеемся, что это положит конец конфликту и позволит всем участникам двигаться дальше», — сообщили стороны в совместном заявлении.

Конфликт между Лайвли и Бальдони разгорелся, после того как они работали вместе над фильмом «Все закончится на нас», который вышел в августе 2024 года и собрал в прокате более 350 млн долларов.

Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в неуместном и нежелательном поведении и попытках испортить ей репутацию. Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли актера Райана Рейнолдса и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве. Суд отклонил значительную часть иска Бальдони, а Блейк Лайвли хотела получить 161 млн долларов от Бальдони в качестве компенсации за клевету.

3 апреля 2026 года федеральный судья отклонил 10 из 13 требований в иске Блейк Лайвли к Джастину Бальдони по делу о съемках фильма. Суд не принял обвинения в домогательствах, клевете и сговоре. При этом в производстве оставалось еще три иска — о преследовании, содействии преследованию и нарушении контракта. 

Сама Лайвли после решения суда опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила о своей победе. «Меньше всего в жизни мне хотелось судебного иска, но я подала это дело из-за повсеместной мести, с которой я столкнулась и продолжаю сталкиваться, за то, что в частном порядке и на работе просила обеспечить безопасные условия труда для себя и других», — написала она.

