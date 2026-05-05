Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение

«Конечный продукт — фильм „Все закончится на нас“ — является предметом гордости для всех, кто работал над ним. Мы стремимся повысить осведомленность о проблеме домашнего насилия и оказать помощь пострадавшим. Мы признаем, что в процессе работы возникали трудности, и понимаем, что опасения, озвученные госпожой Лайвли, заслуживают внимания. Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что на рабочем месте не должно быть неподобающего поведения и непродуктивной атмосферы. Мы искренне надеемся, что это положит конец конфликту и позволит всем участникам двигаться дальше», — сообщили стороны в совместном заявлении.