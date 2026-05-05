Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка»

Минцифры, правоохранители и спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период ограничений. Об этом пишет ТАСС.

Министерство обещало сообщить об открытии доступа к нему «сразу после получения необходимых разрешений». Ранее жители столицы сообщали, что сервисы из перечня 5 мая не работают, как и остальные сайты и ресурсы.

«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. В перечень входят популярные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), сети доставки («Самокат», «Перекресток»), государственные сервисы («Госуслуги», сайты президента, Госдумы) и другие интернет-страницы.

В Москве ограничат мобильный интернет и SMS с 5 по 9 мая. Операторы связи  рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявлял, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.
 

