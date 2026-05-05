Мэтт Деймон возвращается с Троянской войны в трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Спин-офф «Собирателя душ» выйдет 14 января 2028 года
Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию
Умерла певица Галина Ненашева
Стример Парадеевич открыл смэш-бургерную в Москве
Фигуристка Алиса Лю стала амбассадором модного дома Louis Vuitton
Сериал «Ночной агент» закончится на четвертом сезоне
Деми Мур и Хлоя Чжао войдут в жюри Каннского кинофестиваля
В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением
Адам Скотт участвовал в кастинге «Восставшего из ада-6», хотя его персонаж умер ранее во франшизе
Радиостанция «Серебряный дождь» превратится в лайфстайл-медиа
В Англии «нашли» портрет Анны Болейн с помощью ИИ. Искусствоведы назвали открытие чепухой
Большинство россиян хочет возвращения западных компаний
Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат
Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса
В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване
Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии
«Дьявол носит Prada-2» дебютировал в прокате с 233,6 млн долларов
В Москве в День Победы будет дождь и похолодание
Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла
Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань
Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков
Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее
Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе
Мерил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»

Студия Neon выпустит фильм об истории канала MTV

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: MTV

В США снимут фильм по истории канала MTV, пишет Deadline.

В основу картины ляжет книга «I Want My MTV» Крейга Маркса и Роба Танненбаума. В ней рассказывается об основании и первом десятилетии работы телеканала в США. В фильме будет показан только период 1980–1985 годов. Его выпустит студия Neon.

Режиссером выступит Джереми Джаспер («Патти Кейкс»). Сценарий к фильму он написал вместе с Джимом Хехтом («Время побеждать»).

«Я принадлежал к первому поколению, выросшему на MTV — это была моя школа радио и кино в одном флаконе. Мы с Джимом оба работали там с 90-х до начала 2000-х, и именно там я встретил свою жену Джорджи», — рассказал Джаспер. По его словам, он сразу увлекся книгой Роба и Крейга, которую описал как «безумную, веселую, вдохновляющую историю амбиций, излишеств и рок-н-ролльного бунта 80-х».

Недавно телеканал MTV прекратил вещание клипов в Великобритании и ряде других стран. Последним роликом MTV Music стал «Video Killed the Radio Star» группы The Buggles, с которого началось вещание канала в США в 1981 году, что символизировало конец эпохи.

Расскажите друзьям