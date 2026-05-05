Спин-офф «Собирателя душ» выйдет 14 января 2028 года

Кадр: Neon

Мировая премьера спин-оффа «Собирателя душ» состоится 14 января 2028 года. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Николас Кейдж снова сыграет одну из главных ролей. Режисером и сценаристом выступит Оз Перкинс. Над картиной работают в студии Paramount. События спин-оффа развернутся во вселенной оригинального фильма, но новая картина не будет сиквелом. Другие подробности о проекте пока неизвестны.

Фильм «Собиратель душ» вышел в 2024 году. Он заработал 128 млн долларов по всему миру при бюджете менее 10 млн, став самым кассовым фильмом студии Neon в США. По сюжету детектив со способностями к ясновидению расследует серию убийств в Орегоне в 1990-е, связанных с маньяком по прозвищу Длинноногий.

Недавно появился новый трейлер «Паука-Нуара» — сериала с Николасом Кейджем в роли Человека-паука. Премьера состоится 27 мая. Проект будет доступен как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

