Мэтт Дэймон возвращается с Троянской войны в трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures выпустила трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм по поэме Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля.

В ролике показали Одиссея в исполнении Мэтта Дэймона, который возвращается в Троянской войны домой, в Итаку, где он должен спасти жену и сына. Роберт Паттинсон предстает в трейлере в образе Антиноя, который пытается захватить трон Итаки. 

В фильме также сыграли Шарлиз Терон в роли Кплипсо, Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, Том Холланд в роли Телемаха и Зендая в роли Афины.

Видео: Universal Pictures/YouTube

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. 

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей, и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — делился впечатлениями Нолан.

Предыдущей работой Нолана был «Оппенгеймер». Фильм собрал 958,8 млн долларов в мировом прокате, получил 13 номинаций на «Оскар» и выиграл семь наград, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.

«Одиссея» станет первым игровым фильмом, полностью снятым на камеры Imax. Билеты на 70-миллиметровые показы начали продавать еще в июле 2025 года, за год до релиза.

