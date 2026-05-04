Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию

Фото: из соцсетей Маши Гессен

Российская и американская журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию за колонки, которая она написала для издания The New York Times. Об этом написали на сайте награды и сообщили в прямом эфире.

Гессен обошла в номинации другого колумниста The New York Times — Николаса Кристофа, а также Густаво Ареллано из Los Angeles Times. Победу журналистке принесла «озаряющая коллекция репортажных эссе о подъеме авторитарных режимов».

В своих работах, как отметило жюри Пулитцеровской премии, Гессен «опиралась на историю и личный опыт, чтобы исследовать актуальные темы угнетения, принадлежности и изгнания». Всего отмечены были семь материалов автора, опубликованные в 2025 году.

В них речь шла, в частности, об общественно-политических изменениях в США во время второго президентского срока Дональда Трампа и сравнении их с процессами, которые происходили в России.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград в области журналистики и литературы. Она существует с 1917 года. Среди ее лауреатов — спровоцировавшие Уотергейтский скандал Боб Вудворд и Карл Бернстайн, разоблачившие преступления Харви Вайнштейна Джоди Кантор и Меган Туи, фотографы Александр Земляниченко и Сергей Пономарев, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза*.

Маша Гессен родилась 13 января 1967 года в Москве. В 1981 году она с родителями эмигрировала в США, но спустя 10 лет вернулась в Россию. Гессен — автор множества книг, написанных как на русском, так и на английском языках. В России она сотрудничала с изданиями «Новое время», «Итоги», была замглавредактора «Большого города», главным редактором «Gala», «Сноб» и «Вокруг Света». В 2013 году Гессен уехала в Нью-Йорк, где стала работать в The New Yorker.

 

*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в реестр иноагентов.

