Умерла певица Галина Ненашева

Советская и российская певица Галина Ненашева скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.
При каких обстоятельствах умерла артистка, Малахов не уточнил. Он отметил, что одно из последних появлений Ненашевой на телевидении состоялось в его программе в 2025 году.
Телеведущий подчеркнул, что Ненашева была легендарной певицей, которая «оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей».
Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Архангельской области. В 1958 году ее приняли в хор Челябинского оперного театра. В 60-х артистка стала выступать на драматической сцене и в оперетте.
Ненашева входила в состав вокально-инструментального ансамбля «Молодость» Тамбовской филармонии с 1963 года. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила первый мини-альбом певицы «Миньон дерзаний».
На протяжении своей карьеры Ненашева выступала и побеждала на различных музыкальных фестивалях. Пик популярности артистки пришелся на 70-е годы, но выступала она вплоть до в 2010-х.