Фигуристка Алиса Лю стала амбассадором модного дома Louis Vuitton

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лю стала новым амбассадором модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщили в соцсетях компании.
Фигуристка, как подчеркнули представители бренда, «воплощает смелую креативность и бесстрашную экспрессию, которые лежат в сердце» бизнеса. Лю пригласили к сотрудничеству, чтобы «запечатлеть безумную энергию, отважный дух и веселую личность современной женщины Louis Vuitton».
«Ее динамичная энергия и индивидуальность резонируют с духом [модного] дома, и она вдохновляет нас всех принять дерзость во всех ее формах», — прокомментировал дизайнер Николя Жескьер, креативный директор женской линии бренда.
Лю поделилась, что для нее честь — «стать частью чего-то столь творческого». «Я рада, что могу создать связь с самыми разными людьми. <…> Думаю, жизнь — это о связи и о том, как объединять людей», — сказала спортсменка.
После победы на Олимпиаде Алиса Лю получила широкую известность и стала востребована на телевидении, в мире моды и даже в музыке. На ее соцсети подписаны более 8,3 млн человек — и это число продолжает расти.
Недавно Лю появилась в клипе певицы Laufey вместе с Хадсоном Уильямсом из сериала «Жаркое соперничество», Меган Скиндиел из k-поп-коллектива Katseye и Лолой Тун из сериала «Этим летом я стала красивой». Она также посещала вечеринку после вручения премии «Оскар» — в наряде от Louis Vuitton.
Лю привлекает рекламодателей и творческих партнеров благодаря ее яркому облику, а также революционному подходу к успеху. Спортсменка открыто критикует устаревшие жесткие методы тренировок атлетов и призывает относиться к соревнованиям легче. «Афиша Daily» изучала, как современный спорт во главе с Лю переосмысливает себя.