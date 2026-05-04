Сериал «Ночной агент» закончится на четвертом сезоне

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Четвертый сезон сериала «Ночной агент» станет финальным. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление Netflix.

По словам создателя шоу Шона Райана, он давно хотел дать истории Питера Сазерленда «полноценное и захватывающее завершение». Райан отметил, что Netflix и Sony Pictures Television дали команде возможность подготовить «окончательный финальный сезон» для фанатов сериала по всему миру.

Главную роль в «Ночном агенте» вновь сыграет Гэбриел Бассо. В четвертом сезоне к касту присоединятся Тайтус Уэлливер, Треванте Роудс, Ли Джун Ли и Элизабет Лэил.

Подробности сюжета финального сезона пока не раскрываются. Третий сезон, вышедший в феврале, завершился на том, что Сазерленд отправился в Стамбул по следу сбежавшего сотрудника казначейства и столкнулся с теневой финансовой сетью и наемными убийцами.

Съемки четвертого сезона впервые пройдут в Лос-Анджелесе. Для города это важное событие на фоне оттока кинопроизводства в другие регионы. Ранее Netflix уже снимал в Лос-Анджелесе такие проекты, как «Никто этого не хочет», «Адвокат Линкольна» и «Грызня».

«Ночной агент» стартовал на Netflix в 2023 году и сразу стал одним из главных хитов платформы. Первый сезон 17 недель держался в глобальном топ-10 англоязычных сериалов сервиса и стал самым просматриваемым шоу Netflix за первую половину 2023 года.

Позже интерес зрителей начал снижаться. Второй сезон занял девятое место среди самых просматриваемых проектов Netflix в первой половине 2025 года, а третий попадал в топ-10 только на четыре недели.

