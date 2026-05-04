Деми Мур и Хлоя Чжао войдут в жюри Каннского кинофестиваля

Актриса Деми Мур («Субстанция») и режиссер Хлоя Чжао («Земля кочевников») войдут в жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году. Об этом сообщили организаторы смотра.
Председателем жюри станет южнокорейский кинематографист
Пак Чхан Ук, известный по ленте «Олдбой». В состав жюри включили также Рут Неггу, Исаака Де Банколе и звезду «Сентиментальной близости» Стеллана Скарсгорда.
Кроме того, решать судьбу наград грядущего фестиваля будут чилийский режиссер Диего Сеспедес, бельгийская постановщица Лаура Вандель и шотландский сценарист Пол Лаверти.
Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. Он будет уже 79-м в истории. В конкурсную программу войдут 22 фильма, в том числе «Минотавр» Андрея Звягинцева.