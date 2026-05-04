В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением

Правительство Чехии поддержало законопроект, который вводит уголовную ответственность за безосновательное убийство кошки или собаки из «побуждений, заслуживающих осуждения». Об этом сообщает ČTK со ссылкой на вице-премьера, министра промышленности и торговли страны Карела Гавличека.
Речь идет о случаях, когда животное убивают, например, из мести, ради развлечения, из-за потери интереса к его содержанию или чтобы скрыть другое незаконное действие. Авторы поправок считают, что именно такая мотивация повышает общественную опасность поступка до уровня уголовного преступления.
Сейчас жестокое обращение с животными в Чехии уже считается уголовным преступлением, если оно совершено особо жестоким или мучительным способом. Если этого признака нет, дело может квалифицироваться как административное правонарушение. Новый состав преступления должен закрыть этот пробел: за убийство питомца будет грозить уголовная ответственность не только из-за способа, но и из-за мотива.
Законопроект также ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Минимальный срок лишения свободы предлагают повысить с шести месяцев до одного года. Верхняя граница наказания останется прежней — до трех лет.
Кроме того, авторы инициативы хотят увеличить наказание за пренебрежение уходом за животным, если оно привело к смерти или стойким последствиям для здоровья. В таких случаях нарушителям будет грозить до одного года тюрьмы, а если пострадало большое количество животных — до трех лет. Теперь поправки должна рассмотреть нижняя палата парламента Чехии.