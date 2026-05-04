В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением

Фото: Krista Mangulsone/Unsplash

Правительство Чехии поддержало законопроект, который вводит уголовную ответственность за безосновательное убийство кошки или собаки из «побуждений, заслуживающих осуждения». Об этом сообщает ČTK со ссылкой на вице-премьера, министра промышленности и торговли страны Карела Гавличека.

Речь идет о случаях, когда животное убивают, например, из мести, ради развлечения, из-за потери интереса к его содержанию или чтобы скрыть другое незаконное действие. Авторы поправок считают, что именно такая мотивация повышает общественную опасность поступка до уровня уголовного преступления.

Сейчас жестокое обращение с животными в Чехии уже считается уголовным преступлением, если оно совершено особо жестоким или мучительным способом. Если этого признака нет, дело может квалифицироваться как административное правонарушение. Новый состав преступления должен закрыть этот пробел: за убийство питомца будет грозить уголовная ответственность не только из-за способа, но и из-за мотива. 

Законопроект также ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Минимальный срок лишения свободы предлагают повысить с шести месяцев до одного года. Верхняя граница наказания останется прежней — до трех лет.

Кроме того, авторы инициативы хотят увеличить наказание за пренебрежение уходом за животным, если оно привело к смерти или стойким последствиям для здоровья. В таких случаях нарушителям будет грозить до одного года тюрьмы, а если пострадало большое количество животных — до трех лет. Теперь поправки должна рассмотреть нижняя палата парламента Чехии.

