Радиостанция «Серебряный дождь» превратится в лайфстайл-медиа

Фото: «Серебряный дождь»

Радио «Серебряный дождь» представило новую стратегию развития и обновленную айдентику. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе «Серебряного дождя».

Теперь радиостанция будет развиваться как лайфстайл-медиа — с более широкой тематической сеткой, цифровыми проектами и офлайн-событиями. При этом формат эфира останется прежним: 50% разговорного контента и 50% музыки. Новый слоган станции — «Живи на 100 и 1%».

По словам генерального продюсера и радиоведущего Виктора Набутова, команда проанализировала привычки слушателей и увидела запрос на персонализацию и живое общение.

«Наша аудитория устала от бездушных алгоритмов и ботов. Слушатели хотят получать заряд позитива, качественно проводить время с „собеседником“ по ту сторону динамика и узнавать что-то новое», — рассказал он.

В обновленной сетке «Серебряного дождя» — около 50 разговорных и более 20 авторских музыкальных программ. Они посвящены культуре, креативным индустриям, городской среде, путешествиям, экономике, бизнесу, психологии и технологиям.

Изменилась и визуальная айдентика радиостанции. Новый логотип должен передавать идею «слияния миров» — многогранности жизни и связи со слушателем.

© «Серебряный дождь»

Основатель и креативный директор агентства O&P Branding Николай Облапохин рассказал, что при работе над брендом команда опиралась на эстетику абстракционизма и постмодернизма.

«Серебряный дождь» существует уже 30 лет. За это время радиостанция прошла через разные этапы — от эпохи гламура до общественно-политической повестки и формата «умное радио». По словам команды, за последний год станция удвоила рекламную выручку, расширила штат, переехала в новый офис и адаптировала продукт к новой медиареальности.

