В Англии «нашли» портрет Анны Болейн с помощью ИИ. Искусствоведы назвали открытие чепухой

Фото: Royal Collection

Английские ученые заявили, что выяснили с помощью технологии распознавания лиц, как выглядела при жизни Анна Болейн. Искусствоведы называют их предполагаемое открытие чепухой. Об этом написала Би-би-си. 

Профессор визуальных компьютерных вычислений университета Брэдфорда Хассан Угайл вместе с любительницей истории Карен Дэвис нашли различные рисунки, на которых могла быть королева, и сравнили их при помощи алгоритма машинного обучения с достоверными портретами ее родственников. 

По словам исследователей, ИИ подтвердил, что один из рисунков Ганса Гольбейна-мл. действительно изображает Болейн. Ранее различные историки предполагали это, но никаких подтверждений не существовало. 

Один из набросков даже подписан именем Анны, но эта надпись, как считают специалисты, нанесена только в XVIII веке. Подтвержденных портретов королевы не сохранилось, так что ее внешность остается загадкой для современной науки. 

Компьютерный анализ Угайла и Дэвис породил новую теорию об облике Болейн. Согласно ему, на подписанном именем королевы рисунке — не она. Но Анна Болейн якобы  запечатлена на другом наброске Гольбейна-мл. 
 

Портрет Анны Болейн, по версии Хассана Угайла и Карен Дэвис
© Royal Collection

Угайл и Дэвис уверены, что искусственный интеллект смог выявить фамильные черты и распознать их на одной из картин. Искусствоведы со скепсисом относятся к результатам работы энтузиастов. 

Искусствовед Бендор Гросвенор назвал исследование «кучей мусора» и «полной чепухой». По его мнению, методология работы сомнительна, как и интерпретация результатов. Произведения искусства нельзя анализировать, будто они представляют собой современные фотография, подчеркнул он.

