Большинство россиян хочет возвращения западных компаний

Больше половины россиян (56%) хотят, чтобы западные компании вернулись в страну хотя бы в одной сфере. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89».
Еще 27% респондентов заявили, что не хотят возвращения западных брендов, а 17% не смогли ответить. В исследовании участвовали 2042 россиянина старше 18 лет, опрос проводился в феврале — марте.
Чаще всего участники опроса говорили, что ждут возвращения западных автопроизводителей, — такой вариант выбрал 41% респондентов. Россияне также хотели бы снова видеть в стране производителей кино, музыки и компьютерных игр (28%), программного обеспечения (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%), косметики (22%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Желание вернуть западные бренды сильнее выражено среди молодых россиян. В группе 18–29 лет за это выступили 84% опрошенных, среди людей старше 60 лет — 38%. Мужчины и женщины отвечали почти одинаково: возвращения компаний хотят 55% и 57% соответственно.
В крупных городах запрос на возвращение западного бизнеса оказался выше. В Москве этого ждут 66% респондентов, в городах с населением меньше 100 тыс. человек — 49%, а в селах — 32%. При этом в селах почти половина опрошенных (48%) заявила, что не хочет возвращения западных компаний.
Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что речь идет не о точечном дефиците, а о более широком запросе на присутствие западного бизнеса. По его словам, сильнее всего россияне ощутили уход компаний на авторынке.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов связал интерес к западным автомобильным брендам с вопросами надежности, сервиса, доступности запчастей и цен. Он отметил, что такие машины по-прежнему можно купить через параллельный импорт, но процесс стал сложнее и дороже из-за логистики и утильсбора.