Большинство россиян хочет возвращения западных компаний

Чаще всего участники опроса говорили, что ждут возвращения западных автопроизводителей, — такой вариант выбрал 41% респондентов. Россияне также хотели бы снова видеть в стране производителей кино, музыки и компьютерных игр (28%), программного обеспечения (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%), косметики (22%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.