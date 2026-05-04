Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат

Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Драма «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российских кинотеатрах 4 июня ― на день раньше старта американского проката. Картину выпускают «Среда» и Run of Sun Pictures. Об этом «Афише Daily» рассказали представители прокатчика.

Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов на частном острове в Средиземном море. Могущественный миллиардер Маркус устраивает роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его состояния. Для гостей праздник становится возможностью обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы, а сам Маркус готовится к решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии есть собственная тайна, и семейный конфликт постепенно выходит на поверхность.

Прототипом героя Дефо стал греческий миллиардер Аристотель Онассис. Вместе с актером в фильме сыграли Виктория Кармен Сонне («Земля Бога»), Джо Коул («Острые козырьки», «Зеленая комната») и Эмма Суарес («Джульетта», «Окно в море»).

Режиссером картины выступил Мигель Анхель Хименес. Он же написал сценарий вместе с Йоргосом Карванасом и Никосом Панайотопулосом. Фильм основан на одноименном романе Паноса Карнезиса.

Мировая премьера «Дня рождения» прошла на 78-м кинофестивале в Локарно, где картину показали в программе «Piazza Grande». Продюсерами фильма выступили Йоргос Карванас, работавший над «Треугольником печали», Курбан Кассам, Иван Самохвалов и Александр Цекало.

