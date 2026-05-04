Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат
Большинство россиян хочет возвращения западных компаний
В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване
Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии
«Дьявол носит Prada-2» дебютировал в прокате с 233,6 млн долларов
В Москве в День Победы будет дождь и похолодание
Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла
Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань
Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков
Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее
Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе
Мерил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»
Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции
Внуково возглавило рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве
Более 100 Серег вместе сходили в бар в Москве
В Индии мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления
Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом
Рядом с Москва-Сити появится новая набережная
Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»
Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет
В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие
Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц
Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза

Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Nastya Dulhiier/Unsplash

Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом, в общественных пространствах.

С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Ограничения затронули ключевые рекламные площадки: от билбордов до остановок общественного транспорта и станций метро.

Решение было принято городским советом после инициативы партии GreenLeft и Партии защиты животных. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение потребления мяса.

Авторы инициативы считают, что реклама играет ключевую роль в формировании привычек и норм поведения. По их мнению, продвижение продуктов с высоким углеродным следом противоречит экологической политике и должно регулироваться так же, как это ранее произошло с табаком.

При этом решение вызвало споры. Представители мясной отрасли и туристического бизнеса раскритиковали запрет, назвав его вмешательством в рынок и ограничением коммерческой свободы.

Расскажите друзьям