В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки

Аниме-ромком «Чао» о любви инженера и принцессы-русалки выйдет в российский прокат 28 мая. Фильм покажут на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже студии Deep. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дистрибьютора «Иноекино».
Действие картины разворачивается в Шанхае будущего, где люди и русалки живут бок о бок. Главный герой — скромный инженер судостроительной компании Стефан. Его размеренная жизнь меняется, когда принцесса подводного королевства Ча неожиданно поднимается на сушу, врывается к нему домой и предлагает пожениться.
После этого новость о помолвке быстро распространяется по миру, а Стефан под давлением общественности и собственного начальника соглашается на брак. Теперь ему предстоит ужиться с эксцентричной невестой и разобраться в собственных чувствах.
«Чао» — полнометражный дебют Ясухиро Аоки, работавшего над эпизодами «Аниматрицы» и «Бэтмена: Рыцарь Готэма». Фильм сняла японская студия Studio 4°C, известная по «Игре разума», «Детям моря», «Железобетону», «Аниматрице» и «Воспоминаниям о будущем».
Производство картины заняло семь лет: для нее нарисовали более 100 тыс. кадров. За музыку отвечает Такацугу Мурамацу, автор саундтреков к аниме «Воспоминания о Марни» и «Мэри и ведьмин цветок», а главную песню написала и исполнила Куми Кода.
Мировая премьера «Чао» состоялась в 2025 году. Картина получила приз жюри Международного фестиваля анимации в Анси и награду за лучший полнометражный анимационный фильм на Большом фестивале мультфильмов.