Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил пробежку утром 4 мая по центральным улицам Еревана. К политику присоединились местные бродячие собаки.
Кадры пробежки распространились в соцсетях. На них видно, как французский политик бежит в сопровождении сотрудников безопасности и местных полицейских. За компанией следуют несколько уличных псов. Одну из собак Макрон после пробежки погладил.
Эманюэль Макрон прибыл в столицу Армении на 8-й саммит Европейского политического сообщества. Вместе с ним в Ереван приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Украины Владимир Зеленский, а также делегация Евросоюза.
Кроме саммита Европейского политического сообщества, в Ереване также пройдет первый в истории саммит Армения — ЕС.