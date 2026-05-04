Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии

В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване
«Дьявол носит Prada-2» дебютировал в прокате с 233,6 млн долларов
В Москве в День Победы будет дождь и похолодание
Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла
Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань
Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков
Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее
Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе
Мерил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»
Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции
Внуково возглавило рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве
Более 100 Серег вместе сходили в бар в Москве
В Индии мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления
Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом
Рядом с Москва-Сити появится новая набережная
Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»
Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет
В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие
Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц
Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза
Post Malone переносит вторую часть тура ради нового альбома «The Eternal Buzz»
«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировой прокат 24 июля
Первая майская гроза в Москве ожидается во вторник
Посидеть за барной стойкой с Хемингуэем позволит новый иммерсивный спектакль в Петербурге

Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @karengillan

Карен Гиллан, известная по фильмам Marvel и «Доктору Кто», опубликовала новые кадры со съемок перезапуска фэнтези-боевика «Горец».

«В своей естественной среде обитания…» — подписала она пост. На снимках изображена Гиллан в костюме на фоне шотландских пейзажей, трейлеры и стулья с именами.

1/4
© @karengillan
2/4
© @karengillan
3/4
© @karengillan
4/4
© @karengillan

Гиллан играет Хизер — смертную жену Коннора МакЛауда (Генри Кэвилл) и любовь всей его жизни. В оригинальном фильме 1986 года Коннор после изгнания из клана оседает в тихой деревне, работает кузнецом и женится на Хизер. Ее судьба становится одной из эмоциональных составляющих сюжета. Пока Коннор остается вечно молодым, Хизер стареет.

Режиссером фильма стал Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик». В актерский состав также вошли Расселл Кроу, Дейв Баутиста, Мариса Абела, Джимон Хунсу и Шивон Каллен. Дата выхода пока неизвестна.

Расскажите друзьям