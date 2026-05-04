Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков

Процедуру взыскания штрафа приставы начали 24 апреля. 27-го было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. По данным на 4 мая, у Ляхова отсутствует долг по административному штрафу.



Штраф назначили еще в июле 2025 года. Его вынесли за пропаганду наркотиков в клипе музыканта и четырех его песнях. В августе 2025 год суд запретил к распространению в России три песни исполнителя, в которых нашли «угрозу безопасности, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц».



Недавно еще одного рэпера, Ганвеста, оштрафовали на 95 тыс. рублей за «явное неуважение к обществу». Нарушение нашли в одном из треков музыканта. Телеграм-канал Baza сообщал, что это песня «Вика любит пэпэ».