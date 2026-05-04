Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее

Фото: Warner Bros. Television

Иза Брионес, исполняющая роль доктора Тринити Сантос в хитовом сериале HBO «Больница Питт», раскритиковала поклонников, выкрикивающих отсылки к сериалу во время ее игры на Бродвее.

Сейчас актриса работает в мюзикле «Just in Time». «Эй, эй, эй! Еще раз: Бродвей — это не цирк. Нельзя выкрикивать что попало в сторону артистов. Кричать „Когда ты закончишь свои отчеты?“, перед тем как я спою „Who’s Sorry Now?“, — это чертовски неуважительно по отношению к артистам на сцене и другим зрителям. Вы меня бесите», — написала Брионес в своих соцсетях.

Она добавила: «Люблю и желаю добра. И пожалуйста, помните, что вы находитесь в общем пространстве и смотрите искусство». Брионес дебютировала на Бродвее в 2024 году в роли Эвридики в «Hadestown», а в апреле начала играть Конни Фрэнсис в мюзикле о певце Бобби Дарине.

С момента премьеры в 2025 году «Больница Питт» стала суперпопулярна во всем мире. Второй сезон стартовал в январе и восемь недель подряд возглавлял стриминговые чарты Nielsen более чем с миллиардом минут просмотра еженедельно.

Первый сезон получил 13 номинаций на «Эмми» и выиграл пять, включая «Лучший драматический сериал», «Лучшего актера» (Ноа Уайл) и «Лучшую актрису второго плана» (Кэтрин ЛаНаса). Третий сезон уже в разработке.

