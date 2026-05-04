Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе

Афиша Daily
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Запланированное на это лето выступление рэпера Канье Уэста в Тиране пройдет 11 июля. Об этом сообщил президент страны Эди Рама в своих соцсетях.

Министерство культуры Албании заявило: «Во всех аспектах наша обязанность — приветствовать и содействовать проведению таких событий, которые приносят многочисленные выгоды туризму и экономике».

Ранее выступления Канье были отменены в Швейцарии, Польше и Франции. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании, где рэперу запретили въезд в страну. Его хедлайнерство на лондонском фестивале Wireless вызвало массовую критику из-за предыдущих антисемитских высказываний.

Премьер-министр Кир Стармер назвал это решение ошибочным, спонсоры разорвали контракты, а МВД в итоге запретило въезд. Вскоре Wireless объявил об отмене всего фестиваля.

Канье недавно принес новое извинение за свои прошлые заявления. Он также дополнил свое письмо «тем, кому я причинил боль», изначально опубликованное в The Wall Street Journal в январе.

История антисемитских высказываний Уэста началась в 2022 году. Тогда он назвал себя нацистом и призывал «простить Гитлера». Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. В 2023 году он извинился, списав поведение на алкоголь. В начале 2025 года он снова взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.

